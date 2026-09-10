В України є два варіанти захисту від балістики, - The Economist

Два шляхи захисту від балістики

Запаси українських ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot майже вичерпані. Водночас Росія наростила виробництво балістичних ракет приблизно до ста одиниць на місяць, а система протиракетної оборони Freyja ще не готова до застосування.

За таких умов, зазначає The Economist, у розпорядженні України лишається два основні варіанти дій.

Перший - зміцнювати та маскувати інфраструктуру й промислові об'єкти, водночас забезпечуючи достатні постачання запасних частин.

Другий - так звана стратегія "left-of-launch", тобто дії до моменту пуску ракети.

Ця стратегія спрямована на скорочення кількості ракет, наявних у Росії, шляхом ударів по заводах, що їх виробляють, та ураження пускових установок ще до того, як відбудеться постріл.

Власні ракети на заміну дефіциту

Україна сподівається найближчими місяцями поповнити арсенал власними балістичними ракетами. Йдеться про ракету "Сапсан", над якою працює "Південмаш", а також про FP-7 і далекобійніші FP-9 виробництва компанії Fire Point.

Завдяки своїй швидкості ці ракети зможуть ефективніше за безпілотники вражати мобільні пускові установки, перш ніж ті встигнуть здійснити постріл і зникнути.

Втім, це надзвичайно складне завдання, зазначає The Economist. Навіть Сполучені Штати, маючи повну перевагу в повітрі над Іраном, насилу справляються зі знищенням мобільних пускових установок противника.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Олег Іващенко попереджав, що цієї осені та зими Росія посилить комбіновані удари по енергетиці та тепловій генерації України.