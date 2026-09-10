У Украины есть два варианта защиты от баллистики, - The Economist

Два пути защиты от баллистики

Запасы украинских ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot почти исчерпаны. В то же время, Россия нарастила производство баллистических ракет примерно до ста единиц в месяц, а система противоракетной обороны Freyja еще не готова к применению.

В таких условиях, отмечает The Economist, в распоряжении Украины остается два основных варианта действий.

Первый - укреплять и маскировать инфраструктуру и промышленные объекты, одновременно обеспечивая достаточные поставки запасных частей.

Второй - так называемая стратегия "left-of-launch", то есть действия до момента пуска ракеты.

Эта стратегия направлена на сокращение количества ракет, имеющихся в России, путем ударов по производящим их заводам и поражения пусковых установок еще до того, как произойдет выстрел.

Собственные ракеты взамен дефицита

Украина надеется в ближайшие месяцы пополнить арсенал собственными баллистическими ракетами. Речь идет о ракете "Сапсан", над которой работает "Южмаш", а также о FP-7 и более дальнобойных FP-9 производства компании Fire Point.

Благодаря своей скорости эти ракеты смогут эффективнее беспилотников поражать мобильные пусковые установки, прежде чем те успеют произвести выстрел и исчезнуть.

Впрочем, это очень сложная задача, отмечает The Economist. Даже Соединенные Штаты, имея полное преимущество в воздухе над Ираном, с трудом справляются с уничтожением мобильных пусковых установок противника.

Напомним, начальник Главного управления разведки Олег Иващенко предупреждал, что этой осенью и зимой Россия усилит комбинированные удары по энергетике и тепловой генерации Украины.