В Україні дозволили розлучення під час вагітності: що відомо

Це стало можливо після внесення змін до статей 110 та 111 Сімейного кодексу України.

Раніше в Україні заборонялося розлучення у період вагітності, за винятком випадків, пов'язаних із кримінальними правопорушеннями одного з подружжя щодо іншого або дитини.

Нові зміни усувають цю норму, яка, за словами ініціаторів, мала патерналістський характер і суперечила принципу добровільності шлюбних відносин.

"Щойно прийняли законопроєкт, яким ця патерналістська норма прибирається! Це була друга спроба, багато закулісних битв, але закон прийнято!" - повідомила Совсун.

Додамо, що зазначені зміни також наближають українське законодавство до європейських стандартів.

Окрім цього, як йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту, кривдники часто сприймають шлюб як право власності на жінку та категорично заперечують проти розірвання шлюбу, намагаючись затягнути судовий процес. Саме тому дозволити розлучення у період вагітності було важливо.

Раніше ми повідомляли про те, як можна подати заявку на розлучення онлайн, не виходячи з дому.