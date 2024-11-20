В Украине разрешили развод во время беременности: что известно

Верховная Рада Украины сегодня, 20 ноября, приняла законопроект №5492, позволяющий подавать иски о расторжении брака во время беременности жены и в течение первого года жизни ребенка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народную депутатку от парламентской фракции "Голос" Инну Совсун.
Это стало возможным после внесения изменений в статьи 110 и 111 Семейного кодекса Украины.
Ранее в Украине запрещался развод в период беременности, за исключением случаев, связанных с уголовными правонарушениями одного из супругов в отношении другого или ребенка.
Новые изменения устраняют эту норму, которая, по словам инициаторов, носила патерналистский характер и противоречила принципу добровольности брачных отношений.
"Только что приняли законопроект, которым эта патерналистская норма убирается! Это была вторая попытка, много закулисных сражений, но закон принят!" - сообщила Совсун.
Добавим, что указанные изменения также приближают украинское законодательство к европейским стандартам.
Кроме того, как говорится в пояснительной записке к законопроекту, обидчики часто воспринимают брак как право собственности на женщину и категорически возражают против расторжения брака, пытаясь затянуть судебный процесс. Именно поэтому разрешить развод в период беременности было важно.
Ранее мы сообщали о том, как можно подать заявку на развод онлайн, не выходя из дома.
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