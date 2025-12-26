В Україні дозволили продавати ліки на АЗС, але є умова

Кабінет міністрів України 26 грудня дозволив продавати ліки на автозаправних станціях (АЗС). Проте є один нюанс - мова йде виключно про безрецептурні ліки; на інші види препаратів дозвіл не поширюється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я.
Зазначається. що уряд вніс зміни до ліцензійних умов роздрібної торгівлі безрецептурними лікарськими засобами. Відтепер їх дозволено продавати в приміщеннях АЗС.
В МОЗ вважають, що це дозволить зробити базові лікарські засоби більш доступними для людей, особливо у віддалених районах, в нічний час та в умовах вимкнень електроенергії. Водночас рішення не виведе таку торгівлю з-під контролю держави.
При цьому йдеться виключно про безрецептурні препарати - ті, які люди можуть застосовувати самостійно. А мережі АЗС спочатку повинні отримати відповідні ліцензії на продаж ліків. Тільки на підставі отриманої ліцензії АЗС зможуть вроздріб торгувати безрецептурними ліками.
Також перераховуються умови (окрім ліцензії), за яких на АЗС може здійснюватися торгівля ліками:
Відпускати ліки на АЗС можуть працівники станції. Також дозволяється торгівля через вендингові автомати - якщо АЗС дотримується всіх потрібних умов.
"Запровадження таких змін спрямоване на підвищення фізичної доступності безрецептурних лікарських засобів в умовах обмеженої роботи аптечної мережі та нерівномірного розміщення аптечних закладів на території України. У деяких населених пунктах, зокрема в сільській місцевості та прифронтових регіонах, стаціонарні аптеки відсутні або працюють нестабільно, що ускладнює своєчасне отримання необхідних лікарських засобів", - додали в МОЗ.
