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Украине разрешили покупать оружие и боеприпасы через агентство НАТО, - СМИ

09:06 22.10.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Украине разрешили покупать оружие и боеприпасы через агентство НАТО, - СМИ Фото: Агентство НАТО открывает Украине новые закупки оружия на фоне проблем со США (Getty Images)
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Украине разрешили покупать оружие, боеприпасы и оборудование через закупочное агентство НАТО, которое помогает странам Альянса делать военные закупки быстрее и дешевле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Речь об Агентстве поддержки и закупок НАТО, сокращен NSPA. Она ведет контракты, проводит совместные закупки и организует логистику.

"Это позволяет Украине использовать более структурированный механизм для привлечения широкого спектра наших возможностей, в частности экспертизы в сфере закупок, услуг поддержки и доступа к уже налаженной промышленной базе", - сказала Financial Times операционная директор NSPA Жаклин Борсбум.

Reuters добавляет, что доступ к NSPA Украина получает на фоне ухудшающихся отношений с США.

Напомним, Washington Post писала, что администрация президента США Дональда Трампа не одобрила передачу Украине ракет-перехватчиков Patriot.

По словам собеседников издания, глава Пентагона Пит Хегсет официально не отказал, но и не выполнил шаги для утверждения.

Также мы писали, что Евросоюз ищет еще 70 миллиардов евро для Украины на 2027 год.

Ранее согласованная ссуда больше не покрывает потребности, потому что Россия усилила удары.

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