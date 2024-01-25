В Україні дозволили брати домашніх тварин в укриття

Згідно з документом, очільник МВС Ігор Клименко наказав внести зміни до "Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту".

В документі зазначається, що особи, які прибувають до укритів з домашніми тваринами, мають розміщуватися в окремих приміщеннях або відокремлених місцях.

Крім того, власники домашніх тварин мають забезпечувати:

постійний нагляд за тваринами;

необхідні умови, що відповідають біологічним, видовим та індивідуальним особливостям домашньої тварини;

безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди домашньою твариною;

безпеку супроводжуваної домашньої тварини;

дотримання вимог санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил.

Крім того, домашні тварини, які "можуть становити небезпеку для життя чи здоровʼя людей", повинні бути на повідках, а собаки, що внесені до переліку небезпечних порід собак, - у намордниках.

Наказ набуває чинності з четверга, 25 січня.

Нагадаємо, 14 грудня під час повітряної тривоги двох дітей не пустили в укриття у Святошинському районі Києва. Охоронець відмовився пропустити дітей, тому що вони були з собакою.

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