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В Україні дозволили брати домашніх тварин в укриття

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні дозволили брати та перебувати в укриттях під час повітряної тривоги з домашніми тваринами. Відповідні зміни внесло Міністерство внутрішніх справ України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ, який опублікований у Єдиному реєстрі державних нормативних актів.

Згідно з документом, очільник МВС Ігор Клименко наказав внести зміни до "Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту".

В документі зазначається, що особи, які прибувають до укритів з домашніми тваринами, мають розміщуватися в окремих приміщеннях або відокремлених місцях.

Крім того, власники домашніх тварин мають забезпечувати:

  • постійний нагляд за тваринами;
  • необхідні умови, що відповідають біологічним, видовим та індивідуальним особливостям домашньої тварини;
  • безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди домашньою твариною;
  • безпеку супроводжуваної домашньої тварини;
  • дотримання вимог санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил. 

Крім того, домашні тварини, які "можуть становити небезпеку для життя чи здоровʼя людей", повинні бути на повідках, а собаки, що внесені до переліку небезпечних порід собак, - у намордниках.

Наказ набуває чинності з четверга, 25 січня. 

Нагадаємо, 14 грудня під час повітряної тривоги двох дітей не пустили в укриття у Святошинському районі Києва. Охоронець відмовився пропустити дітей, тому що вони були з собакою.

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