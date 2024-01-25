В Украине разрешили брать домашних животных в укрытие

В Украине разрешили брать и находиться в укрытиях во время воздушной тревоги с домашними животными. Соответствующие изменения внесло Министерство внутренних дел Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ, который опубликован в Едином реестре государственных нормативных актов.
Согласно документу, глава МВД Игорь Клименко приказал внести изменения в "Требования по содержанию и эксплуатации защитных сооружений гражданской защиты".
В документе отмечается, что лица, прибывающие в укрытия с домашними животными, должны размещаться в отдельных помещениях или обособленных местах.
Кроме того, владельцы домашних животных должны обеспечивать:
Кроме того, домашние животные, которые "могут представлять опасность для жизни или здоровья людей", должны быть на поводках, а собаки, внесенные в перечень опасных пород собак, - в намордниках.
Приказ вступает в силу с четверга, 25 января.
Напомним, 14 декабря во время воздушной тревоги двоих детей не пустили в укрытие в Святошинском районе Киева. Охранник отказался пропустить детей, потому что они были с собакой.
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