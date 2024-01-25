В Украине разрешили брать домашних животных в укрытие

Согласно документу, глава МВД Игорь Клименко приказал внести изменения в "Требования по содержанию и эксплуатации защитных сооружений гражданской защиты".

В документе отмечается, что лица, прибывающие в укрытия с домашними животными, должны размещаться в отдельных помещениях или обособленных местах.

Кроме того, владельцы домашних животных должны обеспечивать:

постоянный надзор за животными;

необходимые условия, соответствующие биологическим, видовым и индивидуальным особенностям домашнего животного;

безопасность окружающих людей и животных, а также имущества от причинения вреда домашним животным;

безопасность сопровождаемого домашнего животного;

соблюдение требований санитарно-гигиенических и ветеринарных норм и правил.

Кроме того, домашние животные, которые "могут представлять опасность для жизни или здоровья людей", должны быть на поводках, а собаки, внесенные в перечень опасных пород собак, - в намордниках.

Приказ вступает в силу с четверга, 25 января.

Напомним, 14 декабря во время воздушной тревоги двоих детей не пустили в укрытие в Святошинском районе Киева. Охранник отказался пропустить детей, потому что они были с собакой.

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