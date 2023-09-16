Україні доведеться "викурити" росіян з Криму, - Данілов

Він наголосив, що Крим буде звільнений у той спосіб, який Україна вважатиме за необхідне.

"На сьогодні виглядає так, що якщо росіяни не підуть з Криму самостійно, нам доведеться їх звідти "викурити" за допомогою зброї, яка є в нас в наявності", - сказав Данілов

Коментуючи обстріли Криму, Данілов нагадав про ракетну програму, започатковану у 2020 році. За словами секретаря РНБО, вона дає свої плоди.

"Частина озброєння, яке вражає ворога на нашій території, зокрема в Криму, – це виконання ракетної програми й наші новітні розробки, які на сьогодні не гірші, ніж західні зразки", - додав він.

Данілов також висміяв росіян, які заявляють, що комплекс протиповітряної оборони "Тріумф" нібито неможливо знищити, бо "сам себе захищає".

"Як показує практика, вже неодноразово туди залітає те, що потрібно, те, що виготовляють наші підприємства військово-промислового комплексу, за що їм велика вдячність", - підкресли секретар РНБО.

Удари по Криму

Нагадаємо, 13 вересня українські військові вдарили по судноремонтному заводу у Севастополі. Внаслідок атаки були пошкоджені дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та десантний корабель "Мінськ".

Вже наступного дня військова контррозвідка СБУ та ВМС України провели унікальну спецоперацію. Захисники дронами та ракетами знищили російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 млрд доларів поблизу Євпаторії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.