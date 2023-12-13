В Україні доступ до кордону буде за спецперепустками: що потрібно знати

Кабінет міністрів запровадив спеціальні дозволи для в'їзду в прикордонну смугу (до 5 км). Це не стосується тих, хто прямує на пункти пропуску або їде транзитом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 7 грудня 2023 р. № 1292.
Згідно з документом, громадяни України та іноземці в’їжджають, перебувають, проживають, проваджують роботи і пропускаються в прикордонну смугу з дозволу Державної прикордонної служби. Заяву для дозволу можна подати в паперовій або електронній форми.
Дозволи не потрібні для чиновників та співробітників спецслужб, а також для:
Крім того, уряд установив спеціальний прикордонний режим та заборонив вільний в’їзд, перебування, проживання, пересування осіб в межах 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми, а вздовж лінії державного кордону з Російською Федерацією і Республікою Білорусь - шириною до 2 кілометрів.
Нагадаємо, що у зв'язку з воєнним станом, який діє в Україні з початку повномасштабної війни, обмежено виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років.
За 10 місяців 2023 року в перетині кордону було відмовлено 43 тисячам громадян України, які слідували на виїзд. В основному це чоловіки, які вважають, що їхні документи дозволяють їм виїхати.