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В Україні доступ до кордону буде за спецперепустками: що потрібно знати

Фото: українцям заборонили наближатися до кордону на 5 км без перепусток (facebook.com/zahidnuykordon)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів запровадив спеціальні дозволи для в'їзду в прикордонну смугу (до 5 км). Це не стосується тих, хто прямує на пункти пропуску або їде транзитом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 7 грудня 2023 р. № 1292.

Згідно з документом, громадяни України та іноземці в’їжджають, перебувають, проживають, проваджують роботи і пропускаються в прикордонну смугу з дозволу Державної прикордонної служби. Заяву для дозволу можна подати в паперовій або електронній форми.

Дозволи не потрібні для чиновників та співробітників спецслужб, а також для:

  • осіб, які в’їжджають у прикордонну смугу з метою перетину державного кордону в пунктах пропуску;
  • водіїв вантажних автомобілів та супроводжуючих осіб, які в’їжджають у прикордонну смугу з метою здійснення мультимодального перевезення;
  • осіб, рух яких починається та закінчується за межами прикордонної смуги, що рухаються автомобільним транспортом автомобільними дорогами загального користування державного значення, залізничним транспортом залізничними шляхами сполучення, частина яких проходить по ділянках місцевості, де встановлено прикордонну смугу, без виконання зупинок, виходу на залізничних станціях у прикордонній смузі.

Посилення режиму на кордоні з Білоруссю та Росією

Крім того, уряд установив спеціальний прикордонний режим та заборонив вільний в’їзд, перебування, проживання, пересування осіб в межах 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми, а вздовж лінії державного кордону з Російською Федерацією і Республікою Білорусь - шириною до 2 кілометрів.

Виїзд за кордон під час війни

Нагадаємо, що у зв'язку з воєнним станом, який діє в Україні з початку повномасштабної війни, обмежено виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років.

За 10 місяців 2023 року в перетині кордону було відмовлено 43 тисячам громадян України, які слідували на виїзд. В основному це чоловіки, які вважають, що їхні документи дозволяють їм виїхати.

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кордон з Білоруссю