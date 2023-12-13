В Украине доступ к границе будет по спецпропускам: что нужно знать

Кабинет министров ввел специальные разрешения для въезда в пограничную полосу (до 5 км). Это не касается тех, кто направляется на пункты пропуска или едет транзитом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 7 декабря 2023 года №1292.
Согласно документу, граждане Украины и иностранцы въезжают, находятся, проживают, производят работы и пропускаются в пограничную полосу с разрешения Государственной пограничной службы. Заявление для разрешения можно подать в бумажной или электронной форме.
Разрешения не нужны для чиновников и сотрудников спецслужб, а также для:
Кроме того, правительство установило специальный пограничный режим и запретило свободный въезд, пребывание, проживание, передвижение лиц в пределах 30-50 метров вдоль линии государственной границы на суше, по берегу украинской части пограничной реки, озера или другого водоема, а вдоль линии государственной границы с Российской Федерацией и Республикой Беларусь - шириной до 2 километров.
Напомним, что в связи с военным положением, которое действует в Украине с начала полномасштабной войны, ограничен выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
За 10 месяцев 2023 года в пересечении границы было отказано 43 тысяч граждан Украины, которые следовали на выезд. В основном это мужчины, считающие, что их документы позволяют им уехать.