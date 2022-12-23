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Україні достатньо своїх митців. В Чернівцях знесли останній пам'ятник Пушкіну

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П'ятниця 23 грудня 2022 17:51
Україні достатньо своїх митців. В Чернівцях знесли останній пам'ятник Пушкіну Фото: Україні достатньо своїх митців. В Чернівцях знесли останній пам'ятник Пушкіну (скріншот)
Автор: Сергій Пишкін

В Чернівцях знесли останній з двох пам'ятників російському письменнику Олександру Пушкіну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Чернівців Романа Клічука.

"Послідовно позбуваємось радянського мотлоху. Цього разу під демонтаж потрапив вже останній пам’ятник "великому российскому поету" Пушкіну. Чужих героїв нам не потрібно, достатньо маємо своїх", - заявив Клічук.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Дніпрі нещодавно знесли два радянських пам'ятники - Пушкіну та піонеру Володимиру Дубініну.

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