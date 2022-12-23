ua ru
Пт, 23 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украине достаточно своих творцов. В Черновцах снесли последний памятник Пушкину

Новина українською →
Пятница 23 декабря 2022 17:51
Украине достаточно своих творцов. В Черновцах снесли последний памятник Пушкину Фото: Украине достаточно своих художников. В Черновцах снесли последний памятник Пушкину (скриншот)
Автор: Сергей Пышкин

В Черновцах снесли последний из двух памятников русскому писателю Александру Пушкину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Черновцов Романа Кличука.

"Последовательно избавляемся от советского хлама. На этот раз под демонтаж попал уже последний памятник "великому российскому поэту" Пушкину. Чужих героев нам не нужно, достаточно имеем своих", - заявил Кличук.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Днепре недавно снесли два советских памятника - Пушкину и пионеру Владимиру Дубинину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Черновцы
NEWS
Дефицит уменьшается. В "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы в стране
Дефицит уменьшается. В "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы в стране
DAILY
Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация