Горький піде слідом: в Дніпрі демонтували пам'ятники Пушкіну та Дубініну

Фото: в Дніпрі демонтували пам'ятники Пушкіну та Дубініну (dniprorada.gov.ua)

В Дніпрі знесли два радянських пам'ятники - письменнику Олександру Пушкіну та піонеру Володимиру Дубініну. Ще один драматург, а саме Максим Горький та низка інших - "стали у чергу" на демонтаж.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу міської ради Дніпра.

Дніпро продовжує дерусифікацію та позбавляється радянської символіки, а також інших натяків на культуру й історію Росії. Сьогодні провели черговий демонтаж. Фото: в Дніпрі демонтували пам'ятники Пушкіну та Дубініну (dniprorada.gov.ua) "Сьогодні демонтували пам’ятники Володі Дубініну, Олександру Пушкіну, на черзі - Максиму Горькому, Валерію Чкалову, Олександру Матросову, Юхиму Пушкіну. Загалом близько десяти пам’ятників буде демонтовано", - заявив заступник міського голови Михайло Лисенко. Усі демонтовані пам'ятники зберігатимуться в одному із комунальних підприємств, а їх долю вирішуватимуть пізніше. Фото: в Дніпрі демонтували пам'ятники Пушкіну та Дубініну (dniprorada.gov.ua)