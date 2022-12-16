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Горький піде слідом: в Дніпрі демонтували пам'ятники Пушкіну та Дубініну

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П'ятниця 16 грудня 2022 20:13
Горький піде слідом: в Дніпрі демонтували пам'ятники Пушкіну та Дубініну Фото: в Дніпрі демонтували пам'ятники Пушкіну та Дубініну (dniprorada.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Дніпрі знесли два радянських пам'ятники - письменнику Олександру Пушкіну та піонеру Володимиру Дубініну. Ще один драматург, а саме Максим Горький та низка інших - "стали у чергу" на демонтаж.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу міської ради Дніпра.

Дніпро продовжує дерусифікацію та позбавляється радянської символіки, а також інших натяків на культуру й історію Росії. Сьогодні провели черговий демонтаж.

Фото: в Дніпрі демонтували пам'ятники Пушкіну та Дубініну (dniprorada.gov.ua)

"Сьогодні демонтували пам’ятники Володі Дубініну, Олександру Пушкіну, на черзі - Максиму Горькому, Валерію Чкалову, Олександру Матросову, Юхиму Пушкіну. Загалом близько десяти пам’ятників буде демонтовано", - заявив заступник міського голови Михайло Лисенко.

Усі демонтовані пам'ятники зберігатимуться в одному із комунальних підприємств, а їх долю вирішуватимуть пізніше.

Фото: в Дніпрі демонтували пам'ятники Пушкіну та Дубініну (dniprorada.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в Ізмаїлі Одеської області почались роботи з демонтажу пам’ятника Олександру Суворову.

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