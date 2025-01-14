В Україні дорожчають квартири: що буде з цінами у 2025 році

За її словами, ціни на нерухомість цьогоріч продовжуватимуть зростати. Основними факторами залишатимуться економічна ситуація в Україні, ситуація на фронті, коливання курсу долара та інфляція, що прогнозується на рівні 5%. Це спричинить подорожчання будівельних матеріалів та робіт, адже зарплати у будівельній сфері вже зростають через дефіцит робочої сили.

Водночас нерухомість залишається одним із популярних і відносно безпечних активів для інвестування. Як показує досвід останніх років, ціни на житло стабільно зростають, якщо об'єкт відповідає критеріям ліквідності: вигідне місце розташування, розвинена інфраструктура та якісне виконання проєкту.

Оксана Остапчук прогнозує, що у 2025 році цей ринок залишатиметься привабливим для інвесторів, але темпи зростання цін залежатимуть від макроекономічних чинників і стабільності ситуації в країні. Потенційним покупцям важливо враховувати ці аспекти, ретельно підходячи до вибору житла, щоб зробити вигідну та безпечну інвестицію.

"Українцям, які планують купівлю нерухомості у 2025 році, радять уважно перевіряти всі документи забудовника та користуватися послугами експертів (рієлторів, юристів, агенцій), які мають досвід оцінки ризиків, пов’язаних із довгобудами та проблемними забудовниками", – зазначає експертка.

Попит на однокімнатні квартири в Україні зростає

За даними аналітики OLX Нерухомість, за останні два роки в Україні значно зріс інтерес до однокімнатних квартир. З листопада 2022 року до 2024 року кількість відгуків на пропозиції квартир на вторинному ринку зросла на 21%, а на первинному – на 15%.

У 2024 році найпопулярнішими містами для придбання житла на вторинному ринку були Київ, Харків, Одеса та Львів. На первинному ринку Харків поступився місцем Івано-Франківську, який увійшов до четвірки лідерів.

Очікується, що у 2025 році попит на житло продовжить зростати завдяки державним програмам, спрямованим на покращення доступу до житла. Серед них:

державна програма "єОселя", яка тепер охоплює не лише військових, медиків та переселенців, а й молодь до 25 років та громадян, які не мають власного житла;

фінансова підтримка від міжнародних партнерів – Європейський інвестиційний банк розглядає можливість виділення 400 млн євро для реалізації пілотного проєкту будівництва соціального житла в Україні.

Якщо нові програми будуть успішно реалізовані, а частка співфінансування з боку громадян залишатиметься незначною, це може стати потужним стимулом для розвитку ринку нерухомості в Україні.

Як змінилися ціни на квартири протягом року

В OLX Нерухомість розповідають, що у 2024 році ціни на однокімнатні квартири на первинному ринку зросли на 14% у гривнях у порівнянні з минулим роком, тоді як на вторинному ринку зростання склало 10%.

Однак динаміка цін залежала від безпекової ситуації, економічної активності певного регіону та загальної привабливості міста. У деяких містах відбулося падіння вартості.

На вторинному ринку у 2024 році падіння цін спостерігалося в областях, відносно близьких до лінії фронту або які частіше піддаються обстрілам:

Херсоні (-10%),

Запоріжжі (-9%),

Харкові (-4%),

Дніпрі (-4%).

Суттєве підвищення вартості однокімнатних квартир на вторинному ринку у 2024 році в порівнянні з 2023-м зафіксовано в:

Луцьку (+44%),

Івано-Франківську (+43%),

Вінниці (+29%),

Житомирі (+24%).

На первинному ринку новобудови демонструють високе зростання в:

Ужгороді (+29%),

Кропивницькому, де після падіння цін у 2023 році на 20%, у 2024 році зафіксовано зростання на 43%.

У столиці у 2024 році ціни на однокімнатні квартири зросли на 11% як на первинному, так і на вторинному ринку, у порівнянні з 2023 роком.