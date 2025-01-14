В Украине дорожают квартиры: что будет с ценами в 2025 году

По ее словам, цены на недвижимость в этом году будут продолжать расти. Основными факторами будут оставаться экономическая ситуация в Украине, ситуация на фронте, колебания курса доллара и инфляция, которая прогнозируется на уровне 5%. Это повлечет за собой подорожание строительных материалов и работ, ведь зарплаты в строительной сфере уже растут из-за дефицита рабочей силы.

В то же время недвижимость остается одним из популярных и относительно безопасных активов для инвестирования. Как показывает опыт последних лет, цены на жилье стабильно растут, если объект соответствует критериям ликвидности: выгодное местоположение, развитая инфраструктура и качественное выполнение проекта.

Оксана Остапчук прогнозирует, что в 2025 году этот рынок будет оставаться привлекательным для инвесторов, но темпы роста цен будут зависеть от макроэкономических факторов и стабильности ситуации в стране. Потенциальным покупателям важно учитывать эти аспекты, тщательно подходя к выбору жилья, чтобы сделать выгодную и безопасную инвестицию.

"Украинцам, которые планируют покупку недвижимости в 2025 году, советуют внимательно проверять все документы застройщика и пользоваться услугами экспертов (риелторов, юристов, агентств), которые имеют опыт оценки рисков, связанных с долгостроями и проблемными застройщиками", – отмечает эксперт.

Спрос на однокомнатные квартиры в Украине растет

По данным аналитики OLX Недвижимость, за последние два года в Украине значительно вырос интерес к однокомнатным квартирам. С ноября 2022 по 2024 год количество откликов на предложения квартир на вторичном рынке выросло на 21%, а на первичном – на 15%.

В 2024 году самыми популярными городами для приобретения жилья на вторичном рынке были Киев, Харьков, Одесса и Львов. На первичном рынке Харьков уступил место Ивано-Франковску, который вошел в четверку лидеров.

Ожидается, что в 2025 году спрос на жилье продолжит расти благодаря государственным программам, направленным на улучшение доступа к жилью. Среди них:

государственная программа "єОселя", которая теперь охватывает не только военных, медиков и переселенцев, но и молодежь до 25 лет и граждан, не имеющих собственного жилья;

финансовая поддержка от международных партнеров – Европейский инвестиционный банк рассматривает возможность выделения 400 млн евро для реализации пилотного проекта строительства социального жилья в Украине.

Если новые программы будут успешно реализованы, а доля софинансирования со стороны граждан будет оставаться незначительной, это может стать мощным стимулом для развития рынка недвижимости в Украине.

Как изменились цены на квартиры в течение года

В OLX Недвижимость рассказывают, что в 2024 году цены на однокомнатные квартиры на первичном рынке выросли на 14% в гривнах по сравнению с прошлым годом, тогда как на вторичном рынке рост составил 10%.

Однако динамика цен зависела от ситуации с безопасностью, экономической активности определенного региона и общей привлекательности города. В некоторых городах произошло падение стоимости.

На вторичном рынке в 2024 году падение цен наблюдалось в областях, относительно близких к линии фронта или которые чаще подвергаются обстрелам:

Херсоне (-10%),

Запорожье (-9%),

Харькове (-4%),

Днепре (-4%).

Существенное повышение стоимости однокомнатных квартир на вторичном рынке в 2024 году по сравнению с 2023-м зафиксировано в:

Луцке (+44%),

Ивано-Франковске (+43%),

Виннице (+29%),

Житомире (+24%).

На первичном рынке новостройки демонстрируют высокий рост в:

Ужгороде (+29%),

Кропивницком, где после падения цен в 2023 году на 20%, в 2024 зафиксирован рост на 43%.

В столице в 2024 году цены на однокомнатные квартиры выросли на 11% как на первичном, так и на вторичном рынке, по сравнению с 2023 годом.