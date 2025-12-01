В Україні діють графіки у всіх областях: як відключають світло 1 грудня по регіонах

За даними "Укренерго", ранкові знеструмлення у низці областей спричинені новими російськими ударами по енергетичній інфраструктурі. Без світла залишаються споживачі у Харківській, Дніпропетровській та Херсонській областях. Також в Одеській області знеструмлення пов'язані з виходом з ладу обладнання, яке раніше було пошкоджене атаками безпілотників.

У всіх постраждалих регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи, енергетики працюють цілодобово.

Окремо у 5 населених пунктах Полтавської області світла немає через несприятливі погодні умови. За прогнозами, енергетики планують заживити всі домогосподарства до кінця доби.

Як вимикатимуть світло 1 грудня

Через наслідки масованих атак РФ у всіх регіонах України сьогодні застосовуються:

погодинні відключення - одночасно від 0,5 до 3 черг,

графіки обмеження потужності - для промислових споживачів і бізнесу.

Це означає, що інтенсивність відключень протягом дня буде змінюватися залежно від навантаження та команди диспетчера "Укренерго".

Актуальні графіки для кожного населеного пункту публікуються на сайтах регіональних обленерго та оновлюються в разі зміни ситуації в енергосистемі.

Вінницька область

АТ "Вінницяобленерго" повідомляє, що 1 грудня 2025 року графіки погодинних відключень (ГПВ) застосовуватимуться протягом доби - з 00:00 до 24:00. Таке завдання компанія отримала від НЕК "Укренерго".

Перевірити актуальні відключення споживачі можуть кількома способами:

на офіційному сайті в онлайн-розділі графіків, де за адресою, ЕІС-кодом або особовим рахунком можна переглянути заплановані вимкнення;

у чат-ботах у Telegram та Viber;

в особистому кабінеті на сайті АТ "Вінницяобленерго".

Також у розділі "Графік погодинних відключень" доступні орієнтовні ГПВ та інформація щодо черг.

Волинська область

У Волинській області 1 грудня діятимуть погодинні відключення електроенергії та обмеження споживання. В інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги.

Актуальну інформацію можна переглянути:

Оператор наголошує, що час відключення та відновлення електрики може зміщуватися на 20-30 хвилин через технологічні процеси.

У регіоні також діятимуть обмеження потужності для підприємств та бізнесу - з 06:00 до 24:00.



Графік відключення світла у Волинській області 1 грудня (інфографіка: "Волиньобленерго")

Дніпропетровська область

У Дніпропетровській області 1 грудня з 06:00 до 00:00 діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії. За даними ДТЕК "Дніпровські електромережі", стежити за актуальною інформацією щодо відключень світла та перевіряти графіки можна:

на офіційному сайті компанії;

у Telegram-каналі;

Viber-боті.

Графік відключення електроенергії у Дніпропетровській області 1 грудня (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Житомирська область

У Житомирській області 1 грудня буде діяти розширений режим обмеження споживання електроенергії. Для побутових споживачів з 06:00 до 24:00 застосовуватимуть графіки погодинних відключень (ГПВ). Для промислових підприємств та бізнесу в цей же період діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).

Актуальні графіки погодинних відключень для своєї адреси можна переглянути на офіційному сайті "Житомиробленерго".

Закарпатська область

у Закарпатській області 1 грудня діятиме графік погодинних включень та відключень електроенергії.

Щоб перевірити свою чергу та дізнатися, який вид обмеження застосовується за вашою адресою, можна скористатися офіційними сервісами:

чат-бот у Telegram;

чат-бот у Viber;

сайт;

кол-центр: 0800501620.



Графік відключення світла у Закарпатській області 1 грудня (інфографіка: "Закарпаттяобленерго")

Запорізька область

У Запорізькій області 1 грудня діятиме графік погодинних відключень електроенергії. Як повідомляє обленерго, зміни були внесені протягом ночі за вказівками "Укренерго". Відключення електроенергії відбуватимуться за такими інтервалами (з урахуванням часу на перемикання):

Черга 1.1: 11:30-14:00, 18:00-22:30;

Черга 1.2: 09:00-14:00, 18:00-20:30;

Черга 2.1: 07:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00;

Черга 2.2: 13:30-18:30, 22:30-24:00;

Черга 3.1: 09:00-14:00, 18:00-23:00;

Черга 3.2: 09:00-14:00, 18:00-23:00;

Черга 4.1: 05:30-09:30, 13:30-18:30;

Черга 4.2: 05:30-09:30, 13:30-18:30;

Черга 5.1: 09:00-14:00;

Черга 5.2: 09:00-14:00, 18:00-20:30;

Черга 6.1: 05:30-09:30, 13:30-17:30;

Черга 6.2: 07:30-09:30, 13:30-18:30.

Енергетики закликають жителів області регулярно перевіряти інформацію на офіційному сайті, оскільки графіки можуть коригуватися залежно від ситуації в енергосистемі.

Івано-Франківська область

В Івано-Франківській області оприлюднили оновлені графіки погодинних вимкнень електроенергії.

Переглянути свій графік ГПВ можна за посиланням. Також дізнатися чергу вимкнень можна на головній сторінці сайту, натиснувши кнопку "Графіки вимкнень", або через Viber-бот компанії.

Графік відключення світла в Івано-Франківській області 1 грудня (інфографіка: "Прикарпаттяобленерго")

Київ та Київська область

У Києві в понеділок, 1 грудня, діятимуть погодинні відключення світла. Тривалість однієї перерви в електропостачанні може становити до 4 годин.

Жителі Києва можуть дізнатись свій ГПВ за допомогою сайтів YASNO та ДТЕК.

Графік відключення електроенергії в Києві 1 грудня (інфографіка: t.me/dtek_ua)

У Київській області сьогодні також запроваджені стабілізаційні відключення світла. Тривалість знеструмлень сягатиме 4 годин. Дізнатися про відключення за своєю адресою можна на офіційному сайті або у чат-ботах у Telegram та Viber.

Графік відключення електроенергії в Київській області 1 грудня (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Кіровоградська область

За інформацією ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:

на офіційному сайті;

в окремих Telegram-каналах електричних мереж області;

через "Пошук відключень за адресою".



Графік відключення світла в Кіровоградській області 1 грудня (інфографіка: "Кіровоградобленерго")

Львівська область

Один із головних способів дізнатися про відключення світла у Львівській області - офіційний сайт ПрАТ "Львівобленерго" у розділі "Чому немає світла".

Клієнти, зареєстровані в персональному кабінеті, отримують повідомлення про планові та аварійні перерви електропостачання на свою електронну пошту.

Крім того, інформація надходить автоматично користувачам чат-ботів "Львівобленерго" у Telegram та Viber, де можна перевірити дані за своїм особовим рахунком.



Графік відключення світла у Львівській області 1 грудня (інфографіка: "Львівобленерго")

Миколаївська область

У Миколаївській області 1 грудня діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження триватимуть з 06:00 до 00:00, і їхній обсяг змінюватиметься протягом дня: від 0,5 до 3 черг залежно від години.

Згідно з попереднім прогнозом, підчерги отримають різний час відключень. Зокрема:

1.1 - 12:30-16:00 та 19:30-23:00;

1.2 - 05:30-09:00 та 12:30-16:00;

2.1 - 07:30-09:00 та 11:30-16:00;

2.2 - 09:00-12:30 та 16:00-19:30;

3.1 - 09:00-12:30 та 16:00-19:30;

3.2 - 12:30-19:30;

4.1 - 07:30-12:30 та 23:00-00:00;

4.2 - 05:30-09:00 та 16:00-19:30;

5.1 - 09:00-16:00 та 19:30-23:00;

5.2 - 09:00-12:30 та 16:00-17:30;

6.1 - 05:30-09:00 та 19:30-23:00;

6.2 - 12:30-19:30.

Актуальну інформацію за конкретною адресою можна перевірити за посиланням.

Одеська область

Згідно з інформацією ДТЕК Одеські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Viber.

Графік відключення електроенергії в Одеській області 1 грудня (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Полтавська область

АТ "Полтаваобленерго" повідомляє, що у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 1 грудня 2025 року введені такі графіки:

з 00:00 по 06:00 запроваджений ГПВ в обсязі 0,5 черги;

з 06:00 по 08:00 - 1,5 черг;

з 08:00 по 12:00 - 2,5 черги;

з 12:00 по 17:00 - 3 черги;

з 17:00 по 20:00 - 2,5 черги;

з 20:00 по 22:00 - 1,5 черги;

з 22:00 по 23:59 - 1 черги.

Ознайомитися з графіком можна за посиланням.

Рівненська область

ПрАТ "Рівнеобленерго" повідомляє, що ГПВ у місті Рівне та у Рівненській області можна знайти:

на офіційному сайті:

у Facebook.

Дізнатися номер своєї черги та тривалість відключення світла можна:

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber.

Сумська область

У Сумській області 1 грудня діятимуть графіки погодинних відключень світла. За командою "Укренерго", протягом доби застосовуватимуть різні обсяги обмежень - від 0,5 до 3 черг, із найбільшим навантаженням з 12:00 до 17:00.

Свою чергу можна перевірити на сайті "Сумиобленерго", в додатку або кабінеті E-Svitlo, а також у рахунку за електроенергію.



Графік відключення світла у Сумській області 1 грудня (інфографіка: "Сумиобленерго")

Тернопільська область

У Тернопільській області 1 грудня за вказівкою НЕК "Укренерго" діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Споживачам нагадують, що ГПВ запроваджується для стабілізації енергосистеми в умовах підвищеного навантаження.

Актуальний графік, а також інформацію про те, до якої підчерги належить ваша адреса, можна переглянути на офіційному сайті АТ "Тернопільобленерго" в розділі "Графік погодинних відключень" або за посиланням.

Енергетики застерігають, що протягом доби можливі зміни у графіку, тому рекомендують стежити за оновленнями на сайті компанії.



Графік відключення світла у Тернопільській області 1 грудня (інфографіка: "Тернопільобленерго")

Харківська область

1 грудня у Харківській області протягом доби - з 00:00 до 24:00 - застосовуватимуться графіки погодинних відключень (ГПВ). За вказівкою НЕК "Укренерго" одночасно діятимуть від 0,5 до 3 черг відключень.

Орієнтовні проміжки відсутності електропостачання з урахуванням часу на перемикання виглядають так:

1.1: 01:00-04:30; 11:30-15:00; 22:00-24:00;

1.2: 11:30-15:00; 22:00-24:00;

2.1: 11:30-15:00; 18:30-20:00;

2.2: 08:00-15:00;

3.1: 04:30-08:00; 15:00-18:30;

3.2: 06:00-08:00; 15:00-18:30;

4.1: 06:00-08:00; 11:30-18:30;

4.2: 11:30-18:30;

5.1: 08:00-11:30; 18:30-22:00;

5.2: 08:00-11:30; 20:00-22:00;

6.1: 08:00-11:30; 15:00-20:00;

6.2: 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00.

Перелік адрес за чергами доступний за посиланням.

Також для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).

Хмельницька область

У Хмельницькій області 1 грудня за розпорядженням НЕК "Укренерго" діятиме графік погодинних відключень електроенергії. Обмеження для побутових споживачів триватимуть з 06:00 до 23:00. Актуальний ГПВ можна переглянути за посиланням.

Для промислових споживачів з 06:00 до 24:00 буде застосовано графік обмеження електричної потужності (5 черг). Деталі доступні за посиланням.



Графік відключення світла у Хмельницькій області 1 грудня (інфографіка: "Хмельницькобленерго")

Черкаська область

1 грудня в Черкаській області застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень (ГПВ). Протягом доби електропостачання відключатимуть за чергами та підчергами.

Орієнтовні години відсутності світла виглядають так:

1.1: 10:00-12:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00;

1.2: 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00;

2.1: 12:00-14:00, 16:00-18:00, 22:00-00:00;

2.2: 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00;

3.1: 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00;

3.2: 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00;

4.1: 08:00-10:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00;

4.2: 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00;

5.1: 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00;

5.2: 06:00-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00;

6.1: 06:00-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00;

6.2: 06:00-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00.

Перелік адрес, які відключатимуться за відповідними чергами та підчергами, доступний за посиланням.

Чернівецька область

За даними АТ "Чернівціобленерго", дізнатись інформацію щодо актуальних графіків погодинних відключень можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Крім того, переглянути графіки відключень світла можна у мобільному додатку eSvitlo.cv (для Android та iOS).



Графік відключення світла у Чернівецькій області 1 грудня (інфографіка: "Чернівціобленерго")

Чернігівська область

У Чернігівській області 1 грудня буде застосовано графік погодинних відключень. Енергетики попереджають, що у разі змін в роботі енергосистеми графік можуть оперативно коригувати, тому мешканців закликають стежити за оновленнями на офіційних ресурсах.

Перевірити свою чергу відключень та особистий графік можна:

на сайті;

у Viber-боті;

у Telegram-боті.



Графік відключення світла у Чернігівській області 1 грудня (інфографіка: "Чернігівобленерго")

Що радять споживачам

Міненерго закликає громадян:

економно споживати електроенергію,

зменшити використання енергоємних приладів у пікові години - вранці та ввечері,

стежити за оновленнями свого обленерго.

Такі дії допомагають знизити навантаження на систему та уникнути додаткових екстрених відключень.

Енергетики запевняють, що працюють безперервно і роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення постачання.