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В Україні діє три типи повітряних тривог: у ЗСУ пояснили їхнє значення

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Понеділок 12 грудня 2022 12:39
В Україні діє три типи повітряних тривог: у ЗСУ пояснили їхнє значення Фото: спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil.in.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В Україні на сьогодні діє три види повітряних тривог. У Збройних силах України розповіли, за яких загроз вони оголошуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За словами Ігната, тривога в країні чи окремому регіоні оголошується при загрозі ударів супротивника з повітря, за наявності інформації від партнерів та інших джерел про можливе застосування ракет, а також під час обстрілів із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Крім того, він зазначив, що росіяни знову почали застосовувати іранські дрони-камікадзе Shahed-136 після паузи за кілька тижнів.

Також Ігнат прокоментував можливі нові масовані удари по Україні. Він наголосив, що плани ворога не змінилися.

"Я хотів би обережніше ставитися до інформації про масовані удари. Загроза не зникла, вона є. Готуватимемося і збиватимемо ракети як і в минулі рази", - додав спікер Повітряних сил.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков пояснив, що росіяни продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України, оскільки розраховують на початок переговорів.

Як відомо, 10 грудня російські війська вкотре атакували Одеську область дронами-камікадзе. Ворог ударив по об'єктах енергетики.

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