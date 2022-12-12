В Украине действует три типа воздушных тревог: в ВСУ объяснили их значение

В Украине на сегодня действует три вида воздушных тревог. В Вооруженных силах Украины рассказали, при каких угрозах они объявляются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

По словам Игната, тревога в стране или отдельном регионе объявляется при угрозе ударов противника с воздуха, при наличии информации от партнеров и других источников о возможном применении ракет, а также при обстрелах из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Кроме того, он отметил, что россияне вновь начали применять иранские дроны-камикадзе Shahed-136 после паузы в несколько недель.

Также Игнат прокомментировал возможные новые массированные удары по Украине. Он подчеркнул, что планы врага не изменились.

"Я бы хотел осторожнее относиться к информации о массированных ударах. Угроза не исчезла, она есть. Будем готовиться и сбивать ракеты как и в прошлые разы", - добавил спикер Воздушных сил.