В Украине действует три типа воздушных тревог: в ВСУ объяснили их значение
В Украине на сегодня действует три вида воздушных тревог. В Вооруженных силах Украины рассказали, при каких угрозах они объявляются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
По словам Игната, тревога в стране или отдельном регионе объявляется при угрозе ударов противника с воздуха, при наличии информации от партнеров и других источников о возможном применении ракет, а также при обстрелах из реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Кроме того, он отметил, что россияне вновь начали применять иранские дроны-камикадзе Shahed-136 после паузы в несколько недель.
Также Игнат прокомментировал возможные новые массированные удары по Украине. Он подчеркнул, что планы врага не изменились.
"Я бы хотел осторожнее относиться к информации о массированных ударах. Угроза не исчезла, она есть. Будем готовиться и сбивать ракеты как и в прошлые разы", - добавил спикер Воздушных сил.
Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, что россияне продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, поскольку рассчитывают на начало переговоров.
Как известно, 10 декабря российские войска в очередной раз атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Враг ударил по объектам энергетики.
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