З України депортували громадянку Туреччини, пов'язану з масштабною схемою шахрайства

В Україні тривалий час діяла розгалужена мережа кол-центрів, орієнтованих на громадян Туреччини та країн ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграф .

За даними СБУ, оператори під виглядом легальних сервісів пропонували інвестиційні платформи чи "вигідні товари", отримували передоплати та зникали з грошима. Суми збитків оцінюють у десятки мільйонів доларів.

За даними журналістів, нещодавно повідомили про депортацію громадянки Туреччини Коч Сердем (також відома як Асмі або Бахар). За інформацією силовиків, її примусово повернули до Туреччини як небажану особу.

У медіа та серед постраждалих її називають координаторкою шахрайських схем, однак офіційного підтвердження цього статусу наразі немає.

Водночас у розпорядженні журналістів є дані, що Коч Сердем співпрацювала з відомим турецьким аферистом Çağrı Öztürk, відомим завдяки низці резонансних схем.

Попри депортацію Сердем, мережа кол-центрів продовжує функціонувати. Зокрема, у Києві й далі працюють офіси, з яких надходять дзвінки з "вигідними пропозиціями", що можуть мати ознаки шахрайських дій: