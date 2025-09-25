ua en ru
Из Украины депортировали гражданку Турции, связанную с масштабной схемой мошенничества

Украина, Четверг 25 сентября 2025 21:38
Из Украины депортировали гражданку Турции, связанную с масштабной схемой мошенничества Фото: гражданка Турции, связанная с масштабной схемой мошенничества, депортирована из Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

В Украине длительное время действовала разветвленная сеть колл-центров, ориентированных на граждан Турции и стран ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграф.

По данным СБУ, операторы под видом легальных сервисов предлагали инвестиционные платформы или "выгодные товары", получали предоплаты и исчезали с деньгами. Суммы убытков оцениваются в десятки миллионов долларов.

По данным журналистов, недавно сообщили о депортации гражданки Турции Коч Сердем (также известная как Асми или Бахар). По информации силовиков, ее принудительно вернули в Турцию как нежелательное лицо.

Из Украины депортировали гражданку Турции, связанную с масштабной схемой мошенничества

В медиа и среди пострадавших ее называют координатором мошеннических схем, однако официального подтверждения этого статуса пока нет.

В то же время в распоряжении журналистов есть данные, что Коч Сердем сотрудничала с известным турецким аферистом Çağrı Öztürk, известным благодаря ряду резонансных схем.

Несмотря на депортацию Сердем, сеть колл-центров продолжает функционировать. В частности, в Киеве продолжают работать офисы, из которых поступают звонки с "выгодными предложениями", которые могут иметь признаки мошеннических действий:

  • ул. Николая Лескова, 9;
  • ул. Нижний Вал, 15;
  • просп. Тараса Шевченко, 48а;
  • ул. Линейная, 17;
  • ул. Коновальца, 36д;
  • ул. Лескова, 4;
  • ул. Игоревская, 11;
  • Ярославский проспект, 58;
  • ул. Старокиевская, 4;
  • просп. Голосеевский, 132.

Напомним, в июле в Украине разоблачили и обезвредили международную группировку, которая мошенническим путем завладевала средствами граждан Евросоюза. В частности, жертвами мошенников стали жители Чехии.

Турция шахраї в Україні Мошенническая схема Мошенники
