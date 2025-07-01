В Україні дефіцит овочесховищ, 35% врожаю не доїжджає до споживача, - Мінагрополітики

Нагадаємо, що в Україні в кінці червня стартували жнива. Як розповідало РБК-Україна, врожай цього року очікується менше, ніж минулого, але підвищити ціни не вдасться.

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