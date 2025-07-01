В Украине дефицит овощехранилищ, 35% урожая не доезжает до потребителя, - Минагрополитики

Как отметил Коваль, во время встречи с представителями общественного объединения лидеров продовольственного ритейла UFRA был поднят вопрос развития современной системы овощехранилищ.

По его словам, в результате полномасштабной войны Украина потеряла более 281 тысячи тонн единовременного хранения, а общий дефицит составляет более 1,1 млн тонн.

Он пояснил, что овощехранилища:

позволяют хранить урожай и продавать его по лучшей цене;

являются инструментом для сдерживания инфляции и поддержки локальных фермеров;

обеспечивают людей новыми рабочими местами, а бюджет - налогами;

"Мы движемся к модели агроиндустриальной страны, где не сырье, а переработанная продукция формирует экономическую стоимость. Для сравнения: 1 гектар земли в Украине приносит в среднем 1000 евро экспортной выручки, а к примеру в Дании - это 15 тысяч евро. Наша задача - сократить эту разницу", - отметил он.