В Україні давно не було стільки тиску на бізнес за такий короткий строк, - експерт

“Мабуть, ви помітили, що кілька останніх місяців Україною котилася хвиля великих арештів. ДБР, СБУ, БЕБ, НАБУ та інші органи конкурували за гучними викриттями, арештами та підозрами. Я не знаю, з чим то було пов'язане, але маю підозру, що із питаннями з боку західних партнерів. Тож треба було показувати, як сильно ми боремося із корупцією. Проте відбувалися і зворотні процеси. Була дуже потужна хвиля тиску на бізнес. Я давно не пам'ятаю такої кількості великих скандалів за такий короткий строк. Ігор Мазепа, "Мультиплекс", "Космолот", "Синево" - це лише прізвища та компанії, які на слуху. Тих, хто мовчить, значно більше", - написав журналіст.

Справами проти бізнесу в СБУ займається Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки. Його очільником з другої половини 2022 року був Артем Шило. За його словами, Артема Шило звільнили з посади, начебто за ініціативою президента.

"Та чому навіть після "звільнення" він фактично зберігає вплив на діяльність економічного департаменту СБУ? Дуже схоже, що Артема Шила не звільнили, а сховали. Тимчасово зробили офіцером з особливих доручень, зі збереженням зарплатні. Як правильно написали ZN - єдине, що він втратив, це відповідальність за свої дії", - пише він.

Причина звільнення невідома, але за словами Лямця, Шило фігурує у багатьох скандалах.

“Відомо, що Шило підозрювали у зв'язках із російськими букмекерами та онлайн-казино, а його департамент спеціалізувався у тиску на бізнес та корупційних схемах. Ви напевно пам'ятаєте розслідування Bihus, у якому розповіли про можливу причетність Шила до російського букмекера, що працював (чи досі працює) в Україні. Також він напевно що брав безпосередню участь у переділі ринку гральних послуг у 2022 році", - додав журналіст.