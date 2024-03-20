В Украине давно не было столько давления на бизнес за столь короткий срок, - эксперт

“Видимо, вы заметили, что несколько последних месяцев по Украине катилась волна больших арестов. ДБР, СБУ, БЭБ, НАБУ и другие органы конкурировали по громким разоблачениям, арестам и подозрениям. Я не знаю, с чем это было связано, но имею подозрение, что с вопросами со стороны западных партнеров. Надо было показывать, как сильно мы боремся с коррупцией. Однако происходили и обратные процессы. Была очень мощная волна давления на бизнес. Я давно не помню такого количества больших скандалов за столь короткий срок. Игорь Мазепа, "Мультиплекс", "Космолот", "Синево" - только фамилии и компании, которые на слуху. Тех, кто молчит, гораздо больше", - написал журналист.

Делами против бизнеса в СБУ занимается Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности. Его главой со второй половины 2022 года был Артем Шило. По его словам, Артема Шило уволили с должности, якобы по инициативе президента.

"Да почему даже после "увольнения" он фактически сохраняет влияние на деятельность экономического департамента СБУ? Очень похоже, что Артема Шила не уволили, а спрятали. Временно сделали офицером по особым поручениям, с сохранением зарплаты. Как правильно написали ZN - единственное, что он потерял, это ответственность за свои действия", - пишет он.

Причина увольнения неизвестна, но по словам Лямца, Шило фигурирует во многих скандалах.

Известно, что Шило подозревали в связях с российскими букмекерами и онлайн-казино, а его департамент специализировался в давлении на бизнес и коррупционных схемах. Вы наверняка помните расследование Bihus, в котором рассказали о возможной причастности Шила к российскому букмекеру, работавшему (или до сих пор работающему) в Украине. Также он наверняка принимал непосредственное участие в переделе рынка игорных услуг в 2022 году", - добавил журналист.