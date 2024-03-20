В Україні давно не було стільки тиску на бізнес за такий короткий строк, - експерт

В Україні да кіно не було такої кількості великих скандалів за короткий строк. Ігор Мазепа, "Мультиплекс", "Космолот", "Синево" - це лише прізвища та компанії, які на слуху.

“Мабуть, ви помітили, що кілька останніх місяців Україною котилася хвиля великих арештів. ДБР, СБУ, БЕБ, НАБУ та інші органи конкурували за гучними викриттями, арештами та підозрами. Я не знаю, з чим то було пов'язане, але маю підозру, що із питаннями з боку західних партнерів. Тож треба було показувати, як сильно ми боремося із корупцією. Проте відбувалися і зворотні процеси. Була дуже потужна хвиля тиску на бізнес. Я давно не пам'ятаю такої кількості великих скандалів за такий короткий строк. Ігор Мазепа, "Мультиплекс", "Космолот", "Синево" - це лише прізвища та компанії, які на слуху. Тих, хто мовчить, значно більше", - написав журналіст.

Справами проти бізнесу в СБУ займається Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки. Його очільником з другої половини 2022 року був Артем Шило. За його словами, Артема Шило звільнили з посади, начебто за ініціативою президента.

"Та чому навіть після "звільнення" він фактично зберігає вплив на діяльність економічного департаменту СБУ? Дуже схоже, що Артема Шила не звільнили, а сховали. Тимчасово зробили офіцером з особливих доручень, зі збереженням зарплатні. Як правильно написали ZN - єдине, що він втратив, це відповідальність за свої дії", - пише він.

Причина звільнення невідома, але за словами Лямця, Шило фігурує у багатьох скандалах.

“Відомо, що Шило підозрювали у зв'язках із російськими букмекерами та онлайн-казино, а його департамент спеціалізувався у тиску на бізнес та корупційних схемах. Ви напевно пам'ятаєте розслідування Bihus, у якому розповіли про можливу причетність Шила до російського букмекера, що працював (чи досі працює) в Україні. Також він напевно що брав безпосередню участь у переділі ринку гральних послуг у 2022 році", - додав журналіст.