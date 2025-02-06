В Україні чверть місцевих рад порушують вимоги мовного закону: деталі моніторингу

За результатами моніторингу, проведеного секретаріатом уповноваженого із захисту державної мови, 24% місцевих рад з 10 областей порушують вимоги мовного законодавства. Проблеми спостерігаються як у використанні недержавної мови, так і в низькій якості відеофіксації засідань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кремня.

Моніторинг охопив 50 місцевих рад із 10 областей України і виявив порушення статті 12 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" та частини 6 статті 27, що регулює використання державної мови на веб-сайтах і в соціальних мережах органів місцевого самоврядування.

Порушення на місцевому рівні

Дослідження охопило громади Київської, Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей, з яких надходили скарги на порушення мовного законодавства.

Моніторинг виявив порушення в 12 місцевих радах, серед яких Білгород-Дністровська та Болградська міські ради (Одеська область), Зміївська та Донецька селищна ради (Харківська область), а також Кропивницька міська рада (Кіровоградська область), Кролевецька міська рада та Шосткинська міська рада (Сумська область), Вишгородська міська рада (Київська область), Кропивницька міська рада (Кіровоградська область), Самарська (Новомосковська) міська рада, Синельниківська міська рада (Дніпропетровська область) та Запорізька міська рада.

Особливу увагу привертає той факт, що порушення часто пов’язані з використанням недержавної мови не тільки з боку представників органів місцевого самоврядування, але й від громадськості. Як зазначено у звіті, чим нижчий рівень органу місцевого самоврядування, тим більше випадків порушення мовного законодавства.

Ще однією проблемою є якість оприлюднення записів пленарних засідань. Погана якість звуку та зображень ускладнює контроль за дотриманням мовних вимог і підриває довіру громадян до органів місцевого самоврядування.

Інтернет-представництва та мовне питання

Моніторинг також охопив 177 веб-сайтів та сторінок у соціальних мережах місцевих рад. Виявлено порушення на 13 з них, переважно поодинокі. Проте, більшість сайтів (58%) надають інформацію виключно українською мовою, 38% містять також мовні версії Європейського Союзу. Харківська та Одеська міські ради зберігають російськомовні версії поряд з українською та англійською.

З 14 серпня 2024 року набули чинності зміни до закону №3590-ІХ, які зобов’язують місцеві ради вести відеофіксацію пленарних засідань, а також публікувати ці записи. Проте, на кінець 2024 року деякі місцеві ради, зокрема Криворізька та Конотопська міські ради, не виконали цю вимогу.

Згідно з результатами моніторингу, експерти рекомендують розробити стандарти для технічного обладнання, яке використовується для запису пленарних засідань, а також продовжити моніторинг діяльності місцевих рад, зокрема у малих територіальних громадах.