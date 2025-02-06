В Украине четверть местных советов нарушают требования языкового закона: детали мониторинга

По результатам мониторинга, проведенного секретариатом уполномоченного по защите государственного языка, 24% местных советов из 10 областей нарушают требования языкового законодательства. Проблемы наблюдаются как в использовании негосударственного языка, так и в низком качестве видеофиксации заседаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кремня.

Мониторинг охватил 50 местных советов из 10 областей Украины и выявил нарушения статьи 12 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и части 6 статьи 27, регулирующей использование государственного языка на веб-сайтах и в социальных сетях органов местного самоуправления.

Нарушения на местном уровне

Исследование охватило общины Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей, из которых поступали жалобы на нарушение языкового законодательства.

Мониторинг выявил нарушения в 12 местных советах, среди которых Белгород-Днестровский и Болградский городские советы (Одесская область), Змиевский и Донецкий поселковый советы (Харьковская область), а также Кропивницкий городской совет (Кировоградская область), Кролевецкий городской совет и Шосткинский городской совет (Сумская область), Вышгородский городской совет (Киевская область), Кропивницкий городской совет (Кировоградская область), Самарский (Новомосковский) городской совет, Синельниковский городской совет (Днепропетровская область) и Запорожский городской совет.

Особое внимание привлекает тот факт, что нарушения часто связаны с использованием негосударственного языка не только со стороны представителей органов местного самоуправления, но и от общественности. Как указано в отчете, чем ниже уровень органа местного самоуправления, тем больше случаев нарушения языкового законодательства.

Еще одной проблемой является качество обнародования записей пленарных заседаний. Плохое качество звука и изображений затрудняет контроль за соблюдением языковых требований и подрывает доверие граждан к органам местного самоуправления.

Интернет-представительства и языковой вопрос

Мониторинг также охватил 177 веб-сайтов и страниц в социальных сетях местных советов. Выявлены нарушения на 13 из них, преимущественно единичные. Однако, большинство сайтов (58%) предоставляют информацию исключительно на украинском языке, 38% содержат также языковые версии Европейского Союза. Харьковский и Одесский городские советы сохраняют русскоязычные версии наряду с украинской и английской.

С 14 августа 2024 года вступили в силу изменения в закон №3590-ІХ, которые обязывают местные советы вести видеофиксацию пленарных заседаний, а также публиковать эти записи. Однако, на конец 2024 года некоторые местные советы, в частности Криворожский и Конотопский городские советы, не выполнили это требование.

Согласно результатам мониторинга, эксперты рекомендуют разработать стандарты для технического оборудования, которое используется для записи пленарных заседаний, а также продолжить мониторинг деятельности местных советов, в частности в малых территориальных общинах.