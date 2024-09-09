В Україні через війну зʼявиться нова професія, працювати зможуть й ветерани

Національне агентство кваліфікацій затвердило професійний стандарт для цієї спеціальності, який відповідає міжнародним вимогам IMAS (International Mine Action Standards). Ініціатором розробки виступило Міністерство економіки України, а підготовку стандарту здійснило ТОВ "Шериф-Розмінування" спільно з фахівцями міністерства та ключовими стейкхолдерами сектору.

"Дотепер у нас не було професійного стандарту демінер. Фактично оператори були змушені самостійно готувати фахівців для гуманітарного розмінування за власними розробленими програмами. Наявність же професійного стандарту, який відповідає міжнародним вимогам, створює єдині правила для всіх і суттєво розширює можливості для навчання демінерів. Це зокрема дозволить залучити до гуманітарного розмінування ветеранів, які після навчання зможуть працювати як в українських операторів протимінної діяльності, так і міжнародних", – розповідає заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

Новий стандарт передбачає п'ять рівнів підготовки: від нетехнічного обстеження до повноцінного розмінування територій та будівель. Після затвердження стандарту буде проведено заходи для правового регулювання нової професії, включно з присвоєнням коду та визначенням оплати праці.

Також на базі професійного стандарту розроблять освітній, що дозволить акредитованим закладам випускати дипломованих фахівців-демінерів. Це значно розширить можливості для навчання та залучення нових кадрів.