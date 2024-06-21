В Україні запустили портал про гуманітарне розмінування
В Україні було запущено інформаційний ресурс про гуманітарне розмінування. Там будуть зібрані вичерпні дані про протимінну діяльність у країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки.
Як розповіли у відомстві, портал стане "єдиним вікном" для:
- сільгоспвиробників, які планують розміновувати землі;
- операторів протимінної діяльності;
- українських донорів;
- держорганів, залучених до розмінування.
На порталі про протимінну діяльність можна буде знайти:
- останні новини;
- анонси подій;
- нормативно-правові акти.
Окрім цього там буде панель з даними про очищені землі та інфраструктуру, кількість операторів та машин для розмінування.
За даними Міністерства, раніше в Україні не було єдиного ресурсу, де б містилася інформація, яка необхідна операторам протимінної діяльності, аграріям, постраждалим громадянам та донорам.
Також портал дозволить фермерам простіше шукати зміни до порядку про використання коштів на програму грошових компенсацій.
Розмінування в Україні
Через повномасштабну війну значні території України забруднені вибухонебезпечними предметами, але влада поступово очищує ці райони.
Міністр економіки Юлія Свириденко нещодавно повідомила, що жінки складають вже 30% від усіх операторів протимінної діяльності, і уряд планує збільшити цю частку.
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