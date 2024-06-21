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В Україні запустили портал про гуманітарне розмінування

П'ятниця 21 червня 2024 21:51
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В Україні запустили портал про гуманітарне розмінування Ілюстративне фото: Мінекономіки запустило портал про гуманітарне розмінування (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні було запущено інформаційний ресурс про гуманітарне розмінування. Там будуть зібрані вичерпні дані про протимінну діяльність у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки.

Як розповіли у відомстві, портал стане "єдиним вікном" для:

  • сільгоспвиробників, які планують розміновувати землі;
  • операторів протимінної діяльності;
  • українських донорів;
  • держорганів, залучених до розмінування.

На порталі про протимінну діяльність можна буде знайти:

  • останні новини;
  • анонси подій;
  • нормативно-правові акти.

Окрім цього там буде панель з даними про очищені землі та інфраструктуру, кількість операторів та машин для розмінування.

За даними Міністерства, раніше в Україні не було єдиного ресурсу, де б містилася інформація, яка необхідна операторам протимінної діяльності, аграріям, постраждалим громадянам та донорам.

Також портал дозволить фермерам простіше шукати зміни до порядку про використання коштів на програму грошових компенсацій.

Розмінування в Україні

Через повномасштабну війну значні території України забруднені вибухонебезпечними предметами, але влада поступово очищує ці райони.

Міністр економіки Юлія Свириденко нещодавно повідомила, що жінки складають вже 30% від усіх операторів протимінної діяльності, і уряд планує збільшити цю частку.

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