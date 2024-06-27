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Розмінування України планують пришвидшити: що зміниться й коли

Четвер 27 червня 2024 14:50
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Розмінування України планують пришвидшити: що зміниться й коли Україна - найбільш замінована країна світу (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Нещодавно Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроекти №11258 та №11259, спрямовані на пришвидшення темпів розмінування України.

РБК-Україна розповідає, що відомо про ці законопроекти та що саме вони пропонують змінити.

Основне про проекти законів

Проект закону №11258 про внесення змін до підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення товарів для потреб виробництва та/або ремонту машин механізованого розмінування було зареєстровано у Верховній Раді 15 травня 2024 року.

Ініціатором законопроекту виступила група народних депутатів, серед яких: Олександр Горенюк, Марія Мезенцева-Федоренко, Олег Бондаренко, Олександр Федієнко, Данило Гетманцев, Ольга Василевська-Смаглюк та інші.

Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань фінансів, податкової та митної політики під керівництвом Данила Гетманцева.

Розмінування України планують пришвидшити: що зміниться й коли

Проект закону №11258 (скріншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

18 червня 2024 року Верховна Рада розглянула цей законопроект у першому читанні та схвалила за основу (із доопрацюванням положень) 308 голосами.

Проект закону №11259 про внесення змін до розділу ХХІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу щодо звільнення від оподаткування ввізним митом товарів для потреб виробництва та/або ремонту машин механізованого розмінування було зареєстровано у парламенті у той же день - 15 травня 2024 року.

Його ініціатором також виступила група народних депутатів, а головним комітетом ВРУ було призначено комітет з питань фінансів, податкової та митної політики під керівництвом Данила Гетманцева

Розмінування України планують пришвидшити: що зміниться й коли

Проект закону №11259 (скріншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

18 червня 2024 року Верховна Рада розглянула цей законопроект у першому читанні та схвалила за основу (із доопрацюванням положень) 297 голосами.

Що пропонують змінити законопроекти

Згідно з інформацією прес-служби апарату парламенту, станом на сьогодні Україна є найбільш замінованою країною у світі (замінованими залишаються близько 174 тис. кілометрів квадратних).

З огляду на це парламентарі розробили законопроекти №11258 та №11259, основна мета яких - пришвидшити темпи розмінування нашої країни.

За словами нардепа Горенюка, вони були підтримані всіма фракціями та групами ВРУ.

Експерти наголошують, що з огляду на триваючі бойові дії площа території мінного забруднення в Україні зростатиме швидше за обсяг розмінованих територій.

"Міни та інші вибухові залишки війни будуть становити загрозу ще протягом десятиліть, що є значною перешкодою для відновлення України та стійкого економічного розвитку", - уточнили у прес-службі Ради.

Оскільки вручну один сапер розміновує, згідно з інформацією ДСНС, 10 метрів квадратних у день, важливою складовою ефективного розмінування територій нашої країни є широке використання механізованого розмінування (машина може розміновувати до 5000 метрів квадратних за зміну).

Варто зазначити, що нині основними виробниками транспортних засобів механізованого розмінування є сім країн (зокрема Хорватія, Словаччина й Велика Британія).

Виходячи з цього, законопроекти №11258 і №11259 покликані створити умови для вітчизняного виробництва транспортних засобів механізованого розмінування.

"В Україні наразі функціонують кілька підприємств, які намагаються виробляти подібні машини всередині країни. Однак сертифіковано лише 1 машину механізованого розмінування - зібрану українським підприємством з комплектуючих, ввезених із Хорватії", - розповіли у ВРУ.

Все через те, що на даному етапі виробництво машин механізованого розмінування потребує іноземних складових (електроніка, зв'язок, двигун) і є неможливим без них.

Отже, запропоновані парламентарями законопроекти передбачають:

  • звільнення від оподаткування податком на додану вартість складових (матеріалів, вузлів, агрегатів, у тому числі машинокомплектів), що ввозяться для виробництва та ремонту таких машин
  • звільнення від оподаткування ввізним митом складових (матеріалів, вузлів, агрегатів, у тому числі машинокомплектів), які ввозяться для виробництва та ремонту таких машин

На думку експертів, остаточне схвалення цих документів дозволить:

  • створити сприятливі умови для виробництва машин механізованого розмінування
  • створити додаткові робочі місця
  • здешевити вартість кінцевої продукції
  • пришвидшити темпи розмінування України

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Кабмін дозволив операторам з розмінування бронювати всіх своїх саперів.

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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Верховна Рада України, проекти законів №11258 і №11259.

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