В Україні через спеку завтра знову вимикатимуть світло: у які години

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, що цієї весни українці знову згадали про графіки відключення світла. Причиною цьому стали російські обстріли по українських енергетичних об'єктах та тривала затримка допомоги від США.

Нині все частіше відключення світла пов'язують з підвищенням температури на вулиці, адже в такі дні українці найчастіше використовують кондиціонери, а вони, як відомо, потребують значних витрат електроенергії.

Зауважимо, що через це Кабмін дав задачу чиновникам зменшити споживання електроенергії. За даним дорученням чиновники мають відмовитися від використання кондиціонерів.

В свою чергу гендиректор YASNO Сергій Коваленко закликав і звичайних українців також обмежити використання кондиціонерів. Адже при значному дефіциті є загроза відключення світла навіть для критичної інфраструктури.

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