В Украине из-за непогоды снова выросло количество погибших, среди пострадавших есть дети

В Украине продолжается ликвидация последствий непогоды. Сейчас известно о 12 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко .

Сейчас на территории Украины осложненных погодных условий нет. Обесточенными остаются 521 населенный пункт в 11 областях.

Также из-за непогоды:

погибли 12 человек;

23 человека пострадали, среди них - 2 детей.

С 26 ноября было отбуксировано 2 тысячи транспортных средств, в частности:

31 пассажирский автобус;

33 автомобиля скорой медицинской помощи.

Помощь была оказана более 4 тысяч граждан, среди которых 226 детей.

Проезд на дорогах общего пользования обеспечен. В то же время перекрыто движение для всех категорий транспорта на автодороге Николаевской области Т-15-10 "Арбузинка - Новая Одесса".

"Продолжаются работы по очистке участков автодорог М-16 в Одесской области, автодорог М-13, Р-75, Т-15-04, Т-15-06, Т-15-10 в Николаевской области и М-13 в Кировоградской области", - добавил Клименко.

Непогода в Украине

26 ноября Одесскую область накрыла непогода, которая привела к ограниченному или полному перекрытию движения по ряду трасс. В течение нескольких часов утром произошло почти 50 ДТП. Все подробности можно прочитать по ссылке. В частности в регионе обнаружили тела трех человек, которые вероятно умерли из-за переохлаждения. Позже количество погибших постепенно возросло до 10 человек.

На следующий день из-за непогоды без света в Украине оставались 2 тысячи населенных пунктов.

Ожидается, что сегодня, 29 ноября, возможна вторая волна непогоды, которая принесет новый циклон. В ГСЧС предупредили о сильном снеге, гололеде и метели в западных областях.