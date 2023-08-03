В Україні через негоду відключалася магістральна ЛЕП

Через негоду короткотерміново відключалася магістральна лінія електропередачі 330 кВ у Харківській області. Споживачі не знеструмлювалися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго .

Водночас через несприятливі погодні умови знеструмлювалися 32 населених пункти в Житомирській, Київській, Кіровоградській, Одеській, Сумській областях. Найбільше постраждала Київська область де залишаються без світла 2 тис. споживачів, повідомили в прес-службі.

Крім того, внаслідок технологічних порушень знеструмлювалися понад 6 тисяч споживачів у Дніпропетровській області. Наразі всіх заживлено. Також через технологічні порушення за добу знеструмлювалися 15 населених пунктів у Запорізькій області. Ведуться відновлювальні роботи.

"Ремонтна кампанія на об’єктах генерації - теплової, гідро- та атомної - триває. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів", - повідомили в прес-службі.