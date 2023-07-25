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В Україні вже відновили 60% електромереж, пошкоджених росіянами

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Україна, Вівторок 25 липня 2023 15:36
В Україні вже відновили 60% електромереж, пошкоджених росіянами Фото: премьер-министр Денис Шмигаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олександр Білоус

В Україні вже виконали 60% запланованих робіт з відновлення електромереж, пошкоджених обстрілами з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

"Наступний пріоритет швидкого відновлення - це енергетика. Продовжуємо кампанію з її відбудови. Від початку року відремонтували 14,5 тис. км повітряних ліній, низку підстанцій та електрообладнання. Забезпечуємо посилений захист для енергооб’єктів", - повідомив він.

За його словами, національна компанія"Укренерго" виконала близько 60% запланованих робіт із відновлення мереж.

"Рухаємося чітко в межах графіків. У підсумку плануємо додати в енергосистему 1,7 ГВт потужності. Таке завдання поставив перед Міністерством енергетики", - зазначив Шмигаль.

Дефіцит електроенергії

Нагадаємо, Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що рішення про підвищення тарифів для населення було "важким". За його словами, в уряді виходили з того, що без підвищення тарифів неможливо відновитися максимально до наступної зими та провести наймасштабнішу ремонтну кампанію та підтримати генерацію.

Зазначимо, за прогнозом НБУ, суттєвих дефіцитів електроенергії надалі не очікується, за винятком локальних і ситуативних дефіцитів у другому півріччі 2023 року.

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