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В Україні через негоду відключалася магістральна ЛЕП

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Україна, Четвер 03 серпня 2023 11:19
В Україні через негоду відключалася магістральна ЛЕП Фото: Відключення магістральної ЛЕП відбулося через негоду 3 серпня (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Через негоду короткотерміново відключалася магістральна лінія електропередачі 330 кВ у Харківській області. Споживачі не знеструмлювалися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

Водночас через несприятливі погодні умови знеструмлювалися 32 населених пункти в Житомирській, Київській, Кіровоградській, Одеській, Сумській областях. Найбільше постраждала Київська область де залишаються без світла 2 тис. споживачів, повідомили в прес-службі.

Крім того, внаслідок технологічних порушень знеструмлювалися понад 6 тисяч споживачів у Дніпропетровській області. Наразі всіх заживлено. Також через технологічні порушення за добу знеструмлювалися 15 населених пунктів у Запорізькій області. Ведуться відновлювальні роботи.

"Ремонтна кампанія на об’єктах генерації - теплової, гідро- та атомної - триває. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів", - повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, в Україні вже виконали 60% запланованих робіт з відновлення електромереж, пошкоджених обстрілами з боку Росії.

Зазначимо, за прогнозом НБУ, суттєвих дефіцитів електроенергії надалі не очікується, за винятком локальних і ситуативних дефіцитів у другому півріччі 2023 року.

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Линия электропередач Минэнерго
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