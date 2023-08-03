В Украине из-за непогоды отключалась магистральная ЛЭП

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго .

В то же время из-за неблагоприятных погодных условий обесточивались 32 населенных пункта в Житомирской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Сумской областях. Больше всего пострадала Киевская область, где остаются без света 2 тыс. потребителей, сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в результате технологических нарушений обесточивалось более 6 тысяч потребителей в Днепропетровской области. Сейчас все запитані. Также из-за технологических нарушений в сутки обесточивались 15 населенных пунктов в Запорожской области. Ведутся восстановительные работы.

"Ремонтная кампания на объектах генерации - тепловой, гидро- и атомной - продолжается. Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, вполне достаточно для покрытия потребностей потребителей", - сообщили в пресс-службе.