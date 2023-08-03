В Украине из-за непогоды отключалась магистральная ЛЭП
Из-за непогоды краткосрочно отключалась магистральная линия электропередачи 330 кВ в Харьковской области. Потребители не обесточивались.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго .
В то же время из-за неблагоприятных погодных условий обесточивались 32 населенных пункта в Житомирской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Сумской областях. Больше всего пострадала Киевская область, где остаются без света 2 тыс. потребителей, сообщили в пресс-службе.
Кроме того, в результате технологических нарушений обесточивалось более 6 тысяч потребителей в Днепропетровской области. Сейчас все запитані. Также из-за технологических нарушений в сутки обесточивались 15 населенных пунктов в Запорожской области. Ведутся восстановительные работы.
"Ремонтная кампания на объектах генерации - тепловой, гидро- и атомной - продолжается. Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, вполне достаточно для покрытия потребностей потребителей", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, в Украине уже выполнили 60% запланированных работ по восстановлению электросетей, поврежденных обстрелами со стороны России.
Отметим, по прогнозу НБУ, существенных дефицитов электроэнергии в дальнейшем не ожидается, за исключением локальных и ситуативных дефицитов во втором полугодии 2023 года.