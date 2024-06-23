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Погода сильно зіпсується. Де не чекати злив сьогодні

Україна, Неділя 23 червня 2024 07:00
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Погода сильно зіпсується. Де не чекати злив сьогодні Фото: якою буде погода в Україні 23 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 23 червня, погода в Україні сильно зіпсується. Зливи з грозою та шквалами можливі в низці регіонів, в тому числі в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Хмарно з проясненнями. Вдень в Україні, крім Волинської, Луганської, Донецької та південних областей, короткочасні дощі, грози, в окремих районах Чернівецької, Хмельницької, Вінницької, Черкаської та Чернігівської областей град та шквали 15-20 м/с.

"В Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях впродовж доби значні дощі", - розповіли синоптики.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вдень 29-34°, у західних та північних областях 23-28°, в Карпатах 18-23°.

Важливо!

23 червня у західних, вдень і у північних, центральних та Харківській областях грози, в окремих районах Чернівецької, Хмельницької, Вінницької, Черкаської та Чернігівської областей град та шквали 15-20 м/с; вдень у Закарпатській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях значний дощ.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями. Вдень повсюди короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вдень 23-28°; у Києві вдень 25-27°.

Погода сильно зіпсується. Де не чекати злив сьогодні

Погода в Україні 23 червня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні

Синоптики попереджали про низку небезпечних погодних "сюрпризів" у деяких регіонах країни впродовж суботи й неділі, 22-23 червня.

Впродовж суботи й неділі у Львівській та Івано-Франківській областях очікується також і підвищення рівнів води на річках басейнів Дністра та Сяну.

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