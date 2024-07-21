В Україні частково скасували графіки відключень: коли не будуть вимикати світло

За вказівкою "Укренерго" відключення світла з 12:00 і до 15:00 скасували в усіх областях.

В "Укренерго" повідомили, що з 15:00 до 17:00 обленерго будуть застосовувати одну чергу відключень, а з 17:00 до кінця доби прогнозується застосування двох черг.

Раніше "Укренерго" повідомляло, що сьогодні обмежувати споживання світла будуть протягом всієї доби.

Зазначалося, що з 15:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень світла. В інші години буде застосована одна черга відключень.