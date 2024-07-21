В Украине частично отменили графики отключений: когда не будут выключать свет

Графики отключений света в воскресенье, 21 июля, частично отменили. Свет не будут выключаться с 12:00 до 15:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
По указанию "Укрэнерго" отключения света с 12:00 до 15:00 не предусматриваются.
Ранее "Укрэнерго" сообщало, что сегодня ограничивать потребление света будут на протяжении всех суток.
Отмечалось, что с 15:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключения света. В остальные часы будет применена одна очередь отключений.
Россия активизировала обстрелы украинской энергетики весной 2024 года. Оккупанты разрушили несколько ТЭС и повредили ряд энергообъектов.
В частности, вчера, 20 июля, россияне атаковали энергетику в трех областях Украины - Полтавской, Черниговской и Сумской.
Из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры в Украине ежедневно вводятся графики отключения света. С началом жары энергетики были вынуждены усилить ограничения из-за роста потребления.
Добавим, что специалисты проводят проверки справедливости распределения электроэнергии. Многочисленные нарушения обнаружили в Житомирской области.
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