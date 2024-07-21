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В Украине частично отменили графики отключений: когда не будут выключать свет

Фото: в Украине частично отменили отключения света 21 июля (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Графики отключений света в воскресенье, 21 июля, частично отменили. Свет не будут выключаться с 12:00 до 15:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

По указанию "Укрэнерго" отключения света с 12:00 до 15:00 не предусматриваются.

Ранее "Укрэнерго" сообщало, что сегодня ограничивать потребление света будут на протяжении всех суток.

Отмечалось, что с 15:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключения света. В остальные часы будет применена одна очередь отключений.

 

Ситуация со светом в Украине

Россия активизировала обстрелы украинской энергетики весной 2024 года. Оккупанты разрушили несколько ТЭС и повредили ряд энергообъектов.

В частности, вчера, 20 июля, россияне атаковали энергетику в трех областях Украины - Полтавской, Черниговской и Сумской.

Из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры в Украине ежедневно вводятся графики отключения света. С началом жары энергетики были вынуждены усилить ограничения из-за роста потребления.

Добавим, что специалисты проводят проверки справедливости распределения электроэнергии. Многочисленные нарушения обнаружили в Житомирской области.

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