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В Україні будуть штрафувати за червоні поворотники. Який розмір покарання

Ілюстративне фото: в Україні водіїв будуть штрафувати за червоні поворотники (freepik.com)
Автор: Наталія Кава

В Україні водій може отримати штраф за червоні покажчики поворотів. Згідно з правилами й передні, і задні повинні бути жовтими.

Як повідомляє РБК-Україна, про це пише Дорожній Адвокат.

Зокрема, вимоги до кольору покажчиків поворотів вказано у пункті 6.1.5 ДСТУ 3649:2010. Мова про те, що і передні, і задні поворотники в авто повинні бути жовтими. Ця вимога введена в дію від 2017 року.

Штрафи за порушення правил дорожнього руху

Штрафи, які накладають на водіїв-порушників - це не просто покарання, це свого роду плата за безпеку. Про найпопулярніші штрафи для українських водіїв - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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