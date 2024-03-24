В Украине штрафуют за красные поворотники. Каков размер наказания

В частности, требования к цвету указателей поворотов указаны в пункте 6.1.5 ДСТУ 3649:2010. Речь о том, что и передние и задние поворотники в авто должны быть желтыми. Это требование введено в действие с 2017 года.

Согласно п.п.9.1.а ПДД указатели поворотов являются предупредительными сигналами. При этом, согласно части 2 ст.122 КУАП, "за использование предупредительных сигналов и их переоборудование с нарушением требований соответствующих стандартов предусмотрен штраф 425 гривен ". Стоит отметить, что в Украине большое количество автомобилей с красными "поворотниками". В частности, это автомобили, произведенные для рынка США, которые затем ввезены в Украину.

Штрафы за нарушение ПДД

Штрафы, налагаемые на водителей-нарушителей - это не просто наказание, это своего рода плата за безопасность. О самых популярных штрафах для украинских водителей - читайте в материале РБК-Украина.

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