В Украине штрафуют за красные поворотники. Каков размер наказания

В Украине водитель может получить штраф за красные указатели поворотов Согласно правилам и передние, и задние должны быть желтыми.
Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет Дорожный адвокат.
В частности, требования к цвету указателей поворотов указаны в пункте 6.1.5 ДСТУ 3649:2010. Речь о том, что и передние и задние поворотники в авто должны быть желтыми. Это требование введено в действие с 2017 года.
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