В Україні будуть штрафувати за червоні поворотники. Який розмір покарання

В Україні водій може отримати штраф за червоні покажчики поворотів. Згідно з правилами й передні, і задні повинні бути жовтими.

Як повідомляє РБК-Україна, про це пише Дорожній Адвокат.

Зокрема, вимоги до кольору покажчиків поворотів вказано у пункті 6.1.5 ДСТУ 3649:2010. Мова про те, що і передні, і задні поворотники в авто повинні бути жовтими. Ця вимога введена в дію від 2017 року.

Згідно з п.п.9.1.а ПДР покажчики поворотів є попереджувальними сигналами. При цьому, згідно з частиною 2 ст.122 КУПАП, "за використання попереджувальних сигналів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів передбачено штраф 425 гривень". Варто зауважити, що в Україні велика кількість авто з червоними "поворотниками". Зокрема це автомобілі, вироблені для ринку США, які потім ввезені в Україну.

Штрафи за порушення правил дорожнього руху

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