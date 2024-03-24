В Україні будуть штрафувати за червоні поворотники. Який розмір покарання
В Україні водій може отримати штраф за червоні покажчики поворотів. Згідно з правилами й передні, і задні повинні бути жовтими.
Як повідомляє РБК-Україна, про це пише Дорожній Адвокат.
Зокрема, вимоги до кольору покажчиків поворотів вказано у пункті 6.1.5 ДСТУ 3649:2010. Мова про те, що і передні, і задні поворотники в авто повинні бути жовтими. Ця вимога введена в дію від 2017 року.
Штрафи за порушення правил дорожнього руху
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