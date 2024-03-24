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В Украине штрафуют за красные поворотники. Каков размер наказания

Воскресенье 24 марта 2024 22:57
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В Украине штрафуют за красные поворотники. Каков размер наказания Иллюстративное фото: в Украине водителей будут штрафовать за красные поворотники (freepik.com)
Автор: Наталья Кава

В Украине водитель может получить штраф за красные указатели поворотов Согласно правилам и передние, и задние должны быть желтыми.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет Дорожный адвокат.

В частности, требования к цвету указателей поворотов указаны в пункте 6.1.5 ДСТУ 3649:2010. Речь о том, что и передние и задние поворотники в авто должны быть желтыми. Это требование введено в действие с 2017 года.

Штрафы за нарушение ПДД

Штрафы, налагаемые на водителей-нарушителей - это не просто наказание, это своего рода плата за безопасность. О самых популярных штрафах для украинских водителей - читайте в материале РБК-Украина.

Также мы сообщали, что о том, стоит ли обжаловать штраф о нарушении ПДД, и как это все-таки сделать.

Ранее РБК-Украина рассказывала, как работают камеры фиксации нарушений в Украине.

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