В Україні будуть по-новому боротися із фальсифікованими ліками: коли запрацює система

Міністерство охорони здоров’я України розпочало впровадження національної системи верифікації лікарських засобів із 2D-кодуванням. Ця ініціатива спрямована на боротьбу з фальсифікованими ліками та підвищення безпеки пацієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.