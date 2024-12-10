В Україні будуть по-новому боротися із фальсифікованими ліками: коли запрацює система
Міністерство охорони здоров’я України розпочало впровадження національної системи верифікації лікарських засобів із 2D-кодуванням. Ця ініціатива спрямована на боротьбу з фальсифікованими ліками та підвищення безпеки пацієнтів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.
Система стане невіддільною частиною адаптації України до стандартів ЄС. Постанова Кабінету Міністрів № 1121, ухвалена у вересні 2024 року, зобов’язує виробників наносити засоби безпеки на упаковки. Добровільна імплементація почнеться з 2026 року, а з 2028 року система стане обов’язковою.
На онлайн-зустрічі з представниками фармацевтичного ринку МОЗ представило дорожню карту впровадження системи. Основні кроки включають:
- створення Національної організації з верифікації лікарських засобів (НОВЛЗ)
- підключення аптек, виробників, дистриб’юторів та медичних закладів
- інтеграцію із системами eStock та ЕСОЗ
Реєстрацію НОВЛЗ планують завершити на початку 2025 року. Учасники домовилися про початок пілотного етапу, а також вибір провайдера для підключення до європейської бази даних.
Раніше РБК-Україна розповідало, що у 2025 році програму "Доступні ліки" в Україні планують розширити. До оновленого переліку додадуть препарати для лікування серцево-судинних, ревматологічних та інших захворювань.
Також ми писали, що ветерани, які потребують регулярного прийому ліків за станом здоров'я, можуть отримувати їх безкоштовно або зі знижкою. Для цього потрібно мати електронний рецепт, виписаний сімейним чи лікуючим лікарем.
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