В Украине будут по-новому бороться с фальсифицированными лекарствами: когда заработает система
Министерство здравоохранения Украины приступило к внедрению национальной системы верификации лекарственных средств с 2D-кодированием. Эта инициатива направлена на борьбу с фальсифицированными лекарствами и повышение безопасности пациентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
Система станет неотъемлемой частью адаптации Украины к стандартам ЕС. Постановление Кабинета Министров № 1121, принятое в сентябре 2024 года, обязывает производителей наносить средства безопасности на упаковки. Добровольная имплементация начнется с 2026 года, а с 2028 года система станет обязательной.
На онлайн-встрече с представителями фармацевтического рынка Минздрав представил дорожную карту внедрения системы. Основные шаги включают:
- создание Национальной организации по верификации лекарственных средств (НОВЛС)
- подключение аптек, производителей, дистрибьюторов и медицинских учреждений
- интеграцию с системами eStock и ЕСОЗ
Регистрацию НОВЛС планируется завершить в начале 2025 года. Участники договорились о начале пилотного этапа, а также о выборе провайдера для подключения к европейской базе данных.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в 2025 году программу "Доступные лекарства" в Украине планируют расширить. К обновленному перечню будут добавлены препараты для лечения сердечно-сосудистых, ревматологических и других заболеваний.
Также мы писали, что ветераны, которые нуждаются в регулярном приеме лекарства по состоянию здоровья, могут получать их бесплатно или со скидкой. Для этого необходимо иметь электронный рецепт, выписанный семейным или лечащим врачом.
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