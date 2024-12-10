В Украине будут по-новому бороться с фальсифицированными лекарствами: когда заработает система

Министерство здравоохранения Украины приступило к внедрению национальной системы верификации лекарственных средств с 2D-кодированием. Эта инициатива направлена на борьбу с фальсифицированными лекарствами и повышение безопасности пациентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.