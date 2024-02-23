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В Україні будуть оформлювати тимчасові посвідчення громадянина: що відомо

Фото: в Україні будуть видавати тимчасові посвідчення громадянина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Деяким українцям будуть видавати тимчасові посвідчення громадянина. Кабмін затвердив експериментальний проєкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука в Telegram.

Зазначається, що уряд погодив пропозицію Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби. Протягом двох років буде реалізований експериментальний проєкт щодо оформлення тимчасового посвідчення громадянина України.

Кабмін сьогодні затвердив порядок реалізації даного проєкту.

Тимчасові посвідчення громадян видаватимуть українцям, які перебувають на територіях, на яких ведуться бойові дії або які тимчасово окупованих Росією.

Зокрема, це стосується громадян, які втратили паспорт, на імʼя яких із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру оформлено паспорт громадянина України та/або закордонний паспорт, або щодо яких є інформація про оформлення паспорта і вона зафіксована у формі електронних даних у відомчій інформаційній системі ДМС. Також йдеться про осіб до 18 років, щодо яких відсутня інформація в Реєстрі або у відомчій системі ДМС.

 

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