В Украине будут оформлять временные удостоверения гражданина: что известно

Отмечается, что правительство согласовало предложение Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы. В течение двух лет будет реализован экспериментальный проект по оформлению временного удостоверения гражданина Украины.

Кабмин сегодня утвердил порядок реализации данного проекта.

Временные удостоверения граждан будут выдавать украинцам, которые находятся на территориях, на которых ведутся боевые действия или которые временно оккупированы Россией.

В частности, это касается граждан, лишившихся паспорта, на имя которых с применением средств Единого государственного демографического реестра оформлен паспорт гражданина Украины и/или загранпаспорт, или относительно которых есть информация об оформлении паспорта и она зафиксирована в форме электронных данных в ведомственной информационной системе ГМС. Также речь идет о лицах до 18 лет, в отношении которых отсутствует информация в Реестре или в ведомственной системе ГМС.