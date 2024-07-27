В Україні будуть надавати офіцерські звання лікарям без військової кафедри

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Володимир Зеленський доручив покращити реабілітацію поранених бійців та звільнених з російського полону військових.

Він доручив уряд профінансувати створення сучасного реабілітаційного госпіталю з модулем реінтеграції звільнених з полону та стабілізаційних пунктів для безперебійного надання медичної допомоги на фронті.

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