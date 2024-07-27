В Украине будут присваивать офицерские звания врачам без военной кафедры

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Владимир Зеленский поручил улучшить реабилитацию раненых бойцов и освобожденных из российского плена военных.

Он поручил правительству профинансировать создание современного реабилитационного госпиталя с модулем реинтеграции освобожденных из плена и стабилизационных пунктов для бесперебойного оказания медицинской помощи на фронте.

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